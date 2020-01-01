Производство
металлоконструкций
и садового инструмента
+7 (495) 127-76-44
+7 (926) 335-34-07
пн-сб 09:00-19:00
info@akss-metal.ru
Корзина
0
Корзина:
0 руб.
Миссия компании

Компания "Артель Аксс Металл"

Компания «Артель АКСС МЕТАЛЛ» - сообщество профессионалов в области производства металлоконструкций различной сложности. Мы разрабатываем и производим широкий ассортимент металлоконструкций из нержавеющей и конструкционной сталей. Мы специализируемся на производстве: 

Лестниц, оград и перил из нержавеющей стали, а также металлических каркасов для мебели и торгового оборудования для магазинов. 

Мы проектируем и производим по индивидуальным заказам лестницы, перила и ограждения из нержавеющей стали более 8 лет.

Имеем большой практический опыт и штат квалифицированных специалистов по монтажу металлоизделий, таких как металлические двери, решетки на окна, ворота. Мы ориентированы на сотрудничество с дизайнерами интерьеров, дизайн-студиями и крупными производственным компаниями, для которых важно высочайшее качество исполнения свои идей точно в срок за адекватную цену. У нас в штате работают профессиональные дизайнеры и инженеры, которые имеют большой опыт в разработке элементов экстерьера, декора и интерьера, в том числе каркасов мебели из металла, лестниц, ограждений, оград, поручней и перил.

Мы работаем как с частными, так и юридическими лицами, в том числе сотрудничаем с компаниями-производителями мебели, торгового оборудования и торгующими организациями, дизайн-студиями, строительными компаниями и частными лицами, которым нужны качественные металлоконструкции. 


Каталог продукции

Мы предлагаем

Поручни, перила

Мы производим оригинальные поручни и перила по индивидуальным заказам.

Лестницы

Мы предлагаем изготовление лестниц любой сложности. Маршевые, винтовые, лестницы на больцах и косоурах. С поручнями из дерева, стекла или нержавеющей стали.

Мебель из металла

Изготавливаем металлокаркасы в стиле ЛОФТ (LOFT).  Каркасы для торгового оборудования и мебели по индивидуальным проектам.

Ограждения

Производим, монтируем надежные и долговечные ограждения из нержавеющей и конструкционной стали.

Металлообработка

Наше предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим обрабатывать изделия из металла разного назначения 

Заборы, ворота

Стильные и надежные. Все, что нужно для ограждения территории и защиты от несанкционированного доступа. 

Ручной инструмент

Разрабатываем и производим профессиональный ручной инструмент и элементы водоснабжения приусадебных участков 

Почему выбирают нас
Наши преимущества
Индивидуальное ценообразование
Качество превыше всего!
Мы профессионалы. Опыт работы более 10 лет
Гарантия на продукцию до 10 лет
как мы работаем
Этапы выполнения заказа
Замер и расчет стоимости проекта.

Оценка заявки и разработка  эскиза 3D. При необходимости выезд на замер инженера.  Согласование стоимости и всех этапов работ. Заключение Договора.

Производство
Разработка детальной тех. документации. окончательное согласование всех нюансов проекта. Запуск производства.
Поставка
Мы доставим ваш заказ в удобное для вас время точно в срок.


Монтаж
Профессиональный, аккуратный монтаж  с соблюдением требования СНИП и ГОСТ
Оплата заказа
Удобные способы оплаты. Принимаем к оплате карты VISA, Master Card, электронные деньги. С Юр.лицами работаем  по договорам с учетом НДС.
Гарантия и сервис
Мы гарантируем высокое качество выполненных нами работ и даем гарантию до 10 лет!
Что о нас говорят
Отзывы клиентов
Наталья Федорова
"
Выражаю благодарность Сергею, за оперативность производства и организацию качественного монтаж ворот 31 декабря. Сильно выручили. Спасибо
Борис Золотов
"
Спасибо Людмиле и всем кто участвовал в работе по расчету и производству заказа № 457. Получились отличные перила и ограждение для сада.
Сергей Вилянский
"
Просто отлично. Заказ был не простой, но справились. Реально спецы по лестницам без пустых понтов
Симанский Андрей
"
Заказ выполнен в срок. Недешево, но оно то стоило. Все сделали, как заказал. Буду обращаться еще.
сотрудничество
Наши партнеры
Мебельное Дело
WoodStory
BLACKWOODS
ПК СТЕКЛОМОНТАЖ
Заказать услугу

Заполните форму ниже и мы свяжемся с вами в течении 15 минут для уточнения деталей

Обратный звонок

Оставьте свой телефон и мы свяжемся с вами в течении 15 минут

Купить в 1 клик

Оставьте свой телефон и мы свяжемся с вами в течении 15 минут