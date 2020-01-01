Компания «Артель АКСС МЕТАЛЛ» - сообщество профессионалов в области производства металлоконструкций различной сложности. Мы разрабатываем и производим широкий ассортимент металлоконструкций из нержавеющей и конструкционной сталей. Мы специализируемся на производстве:

Лестниц, оград и перил из нержавеющей стали, а также металлических каркасов для мебели и торгового оборудования для магазинов.