Компания «Артель АКСС МЕТАЛЛ» - сообщество профессионалов в области производства металлоконструкций различной сложности. Мы разрабатываем и производим широкий ассортимент металлоконструкций из нержавеющей и конструкционной сталей. Мы специализируемся на производстве:
Лестниц, оград и перил из нержавеющей стали, а также металлических каркасов для мебели и торгового оборудования для магазинов.
Мы проектируем и производим по индивидуальным заказам лестницы, перила и ограждения из нержавеющей стали более 8 лет.
Имеем большой практический опыт и штат квалифицированных специалистов по монтажу металлоизделий, таких как металлические двери, решетки на окна, ворота. Мы ориентированы на сотрудничество с дизайнерами интерьеров, дизайн-студиями и крупными производственным компаниями, для которых важно высочайшее качество исполнения свои идей точно в срок за адекватную цену. У нас в штате работают профессиональные дизайнеры и инженеры, которые имеют большой опыт в разработке элементов экстерьера, декора и интерьера, в том числе каркасов мебели из металла, лестниц, ограждений, оград, поручней и перил.
Мы работаем как с частными, так и юридическими лицами, в том числе сотрудничаем с компаниями-производителями мебели, торгового оборудования и торгующими организациями, дизайн-студиями, строительными компаниями и частными лицами, которым нужны качественные металлоконструкции.
Мы предлагаем
Мы предлагаем изготовление лестниц любой сложности. Маршевые, винтовые, лестницы на больцах и косоурах. С поручнями из дерева, стекла или нержавеющей стали.
Изготавливаем металлокаркасы в стиле ЛОФТ (LOFT). Каркасы для торгового оборудования и мебели по индивидуальным проектам.
Производим, монтируем надежные и долговечные ограждения из нержавеющей и конструкционной стали.
Наше предприятие оснащено современным оборудованием, позволяющим обрабатывать изделия из металла разного назначения
Стильные и надежные. Все, что нужно для ограждения территории и защиты от несанкционированного доступа.
Разрабатываем и производим профессиональный ручной инструмент и элементы водоснабжения приусадебных участков
Оценка заявки и разработка эскиза 3D. При необходимости выезд на замер инженера. Согласование стоимости и всех этапов работ. Заключение Договора.
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